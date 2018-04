Les Européens pris entre l'enclume américaine et le marteau chinois

"Aucun bénéfice"

Pour l'UE, la mise en péril du système international est particulièrement dangereuse. Elle est une union de 28 pays avec des intérêts parfois différents, même si la Commission européenne est responsable de la politique commerciale pour l'ensemble d'entre eux. "Les Européens sont plus vulnérables que les autres, car ils ne sont pas un Etat. C'est plus facile de viser l'un d'entre eux séparément, la France avec les vins et les fromages par exemple, l'Allemagne avec les automobiles", a constaté Sébastien Jean, directeur du Centre d'études prospectives et d'informations internationales (Cepii).