Les Haïtiens réclament "une transition plutôt que des élections"...

Peu d'informations ont filtré sur l'identité des assassins, des "professionnels" qui se seraient fait passer pour des agents de l'agence américaine antidrogue. Quatre d'entre eux ont été tués et deux autres ont été arrêtés. Le Premier ministre par intérim Claude Joseph affirme qu'il s'agit "d'étrangers qui parlaient l'anglais et l'espagnol".

Une crise politique et sécuritaire

Des bandes armées sèment chaque jour le chaos et la mort à Port-au-Prince. "Ces gangs sont en partie liées au trafic de drogue. Mais la classe politique haïtienne fait aussi usage de gens armés pour asseoir son pouvoir. Et la perspective d'élections attise les rivalités entre ces bandes ", poursuit-il.

"On assiste à une dérive vers un autoritarisme et une gangstérisation de l'Etat."

Le mois dernier, 150 personnes ont été tuées lors d'affrontements. La nuit du 30 juin, les fusillades ont fait 15 victimes. "On est dans une surenchère de violence qui frappe le sommet des institutions, et provoque une grande inquiétude dans la population qui fuit, ou ne sort plus", dit Frédéric Thomas. Plus de 10.000 personnes ont été déplacées.