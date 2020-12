Les Israéliens retourneront aux urnes en mars

Les parlementaires israéliens avaient jusque mercredi 23h59 pour adopter le budget de l'État et ainsi éviter de nouvelles élections législatives, les quatrièmes en seulement deux ans.

Coalition bancale

Les trois scrutins aux résultats très serrés ont à chaque fois mis les deux rivaux, Benjamin Netanyahu (Likoud) et Benny Gantz (Bleu-Blanc), au coude à coude. Les deux hommes ont finalement enterré la hache de guerre pour mettre fin à la crise politique la plus longue de l'histoire du pays et tenter de répondre efficacement à la crise sanitaire. Ils ont alors formé une coalition composée des principales forces politiques du parlement.