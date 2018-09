Les USA ont-ils la main mise sur l'Opep?

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) ferait-elle le jeu des Américains? Furieux après des dernières décisions prises par le cartel, l'Iran déplore en tout cas un manque de crédibilité. "L'Arabie saoudite et les Emirats arabes unis sont en train de faire de l'OPEP un outil pour les Etats-Unis et par conséquent il ne reste plus beaucoup de crédibilité à l'Organisation", a déclaré Hossein Kazempour Ardebili, le représentant de l'Iran à l'Opep.