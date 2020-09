Les avocats d’Assange essaient de gagner du temps

Accusation politique

Dix-huit charges ont été retenues par les juges américains, dont dix-sept tombent sous le coup de l’US Espionage Act. Elles couvrent la réception, l’obtention et la divulgation de documents diplomatiques et militaires classés secrets, en l’occurrence les documents révélés par Wikileaks en 2010 et 2011, qui mettaient en évidence des crimes de guerre et des violations de droits humains en Irak et en Afghanistan. Le premier élément de la stratégie de la défense est de démontrer que l’action américaine est avant tout politique, et non purement juridique.