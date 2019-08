"Le réchauffement climatique met en danger la sécurité alimentaire mondiale"

On se souvient du rapport du Giec sur l'objectif de contenir le réchauffement de la planète à 1,5°C , publiée en octobre 2018. Il avait provoqué un réveil de la population et des manifestations de centaines de milliers de personnes à travers la planète .

Les 195 pays membres du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec) publient ce jeudi un nouveau rapport portant cette fois sur l'utilisation des terres agricoles et des forêts comme cause, mais aussi comme solution aux changements climatiques. Le document, de 1.200 pages, a été rédigé par 107 experts de 52 pays sur base de 7.000 publications scientifiques.

Pour les scientifiques, "le changement climatique s'aggrave" et le conserver à un niveau acceptable ne pourra arriver que si on contient la hausse de la température de la planète sous les 2°C, grâce à une réduction des gaz à effet de serre dans tous les secteurs, y compris la terre et l'alimentation.

Désertification, épuisement des terres agricoles par des techniques intensives, destruction des forêts... Les symptômes sont nombreux et précipitent la planète vers des mutations majeures qui rendront la vie plus difficile. Le Giec s'est penché depuis vendredi durant une session marathon sur la manière d'assurer la sécurité alimentaire de la population mondiale , qui atteindra 11 milliards d'individus en 2100, tout en luttant contre le réchauffement climatique.

Miser sur la bioénergie

"Nous avons travaillé une centaine d'heures d'affilée sur le sujet. C'est un rapport très spécial, et ce fut travail intense", nous a confié Jean-Pascal van Ypersele, ancien vice-président et membre du Giec, à la sortie des négociations. "Il porte sur tout ce qui touche aux terres. La désertification, les sols, l'effet du changement climatique sur les villes, les vagues de chaleur, les feux de forêt, la gestion de l'eau... On y trouve les causes du réchauffement, mais aussi des solutions pour prévenir et la gérer le problème".