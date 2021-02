Les contaminations au Covid ont chuté de 16% dans le monde, affirme l'OMS

Les efforts des pays et des citoyens semblent porter leurs fruits. C'est en tout cas ce que la diminution des nouvelles contaminations enregistrées la semaine dernière à hauteur de 16% laisse entendre. Le nombre de nouveaux décès signalés a également chuté de 10% , atteignant 81.000, selon la mise à jour épidémiologique hebdomadaire de l'OMS, basée sur les données recensées jusqu'à dimanche.

Cinq des six régions du monde analysées par l'OMS ont signalé une baisse à deux chiffres du nombre de nouveaux cas. Seule la Méditerranée orientale fait figure d'exception avec une hausse de 7%. Le nombre de nouveaux cas a chuté de 20% la semaine dernière en Afrique et dans le Pacifique occidental, de 18% en Europe, de 16% sur le continent américain et de 13% en Asie du Sud-Est.