"Les divisions au sein du Conseil de sécurité sont graves" (Gutteres)

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Gutteres a lancé un avertissement aux leaders des 193 pays membres de l'ONU ce mardi, lors de l'ouverture de l'assemblée générale de l'ONU. Le mondes "est de plus en plus chaotique" a-t-il dit.

"Les divisions au sein du Conseil de sécurité sont graves", a dit le secrétaire général des Nations unies Antonio Gutteres , ce mardi lors de l'ouverture de l'assemblée générale de l'ONU à New York.

Le monde "est de plus en plus chaotique"

La première session de l'année s'est ouverte sur une note pessimiste. Le monde "est de plus en plus chaotique" a averti Antonio Gutteres, dénonçant face aux représentants des 193 Etats membre de l'ONU la mise à mal du multilatéralisme au profit des relations bilatérales prônées par le président des Etats-Unis Donald Trump .

Vers un bras de fer entre l'Iran et les Etats-Unis

L'Iran et la Corée du Nord seront au centre de cette première semaine de débats au sein des Nations unies. Le président Trump devrait surtout s'en prendre à l'Iran et au président Hassan Rohani, alors que les Etats-Unis ont dénoncé l'accord sur le nucléaire et relancé les sanctions contre l'Iran.