Les enjeux d'une COP25 au chevet de l'ambition climatique

La conférence climatique de Madrid, la COP25, s’ouvre ce lundi dans un climat tendu. À trois jours de l’ouverture de la conférence, la ministre espagnole de la Transition, Teresa Ribera, a mis en cause "l’attitude absolument irresponsable de l’administration Trump" , qui a officialisé au début du mois son intention de se retirer de l’Accord de Paris , adopté en 2015 par 197 pays. Alors que les tensions commerciales et géopolitiques entre les États-Unis et la Chine déstabilisent l’ordre international dans un contexte de montée des populismes, la Conférence du climat est l’une des enceintes mondiales où se va se prendre le pouls d’un multilatéralisme en crise.

Les négociateurs poursuivront leurs discussions sur la traduction de l’Accord de Paris en règles d’application – le "rulebook". Leurs débats seront influencés par un contexte et des discussions parallèles sur le niveau d’ambition des États , tant en termes de réduction d’émissions que de soutien financier aux pays vulnérables et en développement. C’est à l’aune des signaux envoyés sur tous ces curseurs que l’on dressera le bilan politique d’une telle conférence, qui doit se terminer le 13 décembre.

Marchés en danger

Dans le cadre du protocole de Kyoto, des "mécanismes de flexibilité", mécanismes de marché, sont prévus pour aider les pays industrialisés à atteindre leurs objectifs de réduction d’émissions en achetant des tonnes d’émissions de CO2 évitées ailleurs dans le monde. L’efficacité de tels mécanismes est mise en cause, et il s’agit d’élaborer un système effectif dans le cadre de l’accord de Paris. "Les problèmes apparus sous le protocole de Kyoto n’ont pas disparus, et bien d’autres problèmes potentiels se rajoutent en raison des positions que prennent certains pays", explique Peter Wittoeck, directeur Climat au SPF Santé et négociateur pour la Belgique.