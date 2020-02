Les milliards de Jeff contre les dérives de Bezos

L’homme le plus riche du monde a annoncé 10 milliards de donations pour lutter contre le réchauffement climatique, alors que son entreprise est critiquée pour sa lourde empreinte environnementale.

C’est une révolution dans le monde ouaté de la philanthropie américaine. Jeff Bezos, le patron d’Amazon, a annoncé lundi la création d’un fonds pour la Terre (Bezos Earth Fund) qui "financera des scientifiques, des activistes, des ONG" et plus largement tout effort contribuant à préserver la nature. L’Américain a annoncé une mise de 10 milliards "pour commencer", soit 7,7% de sa fortune actuelle, bâtie sur un commerce en ligne d’autant plus lucratif qu’il profite de règles fiscales inadaptées à l'économie numérique.