Les négociations du Brexit bloquées sur la question de la pêche

Pourparlers secrets

Lundi et mardi, la situation semblait se débloquer. Des entretiens secrets, révélés par le média Politico, ont eu lieu entre la présidente de la Commission Ursula von der Leyen et le Premier ministre britannique Boris Johnson. Selon plusieurs sources diplomatiques, les deux dirigeants auraient discuté d'une proposition du Royaume-Uni de réduire les quotas européens de 30% sur une période de cinq ans. L'UE aurait refusé, et proposé de réduire les quotas de 25% sur une période de 6 ans. Ce projet d'accord, sans engagement ferme, a été éventé par le Financial Times.