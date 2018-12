Les négociations sur le climat s'éternisent à Katowice

Les délégués de quelque 200 pays tentent de finaliser le mode d'emploi de l'Accord de Paris, conclu en 2015 et visant à limiter le réchauffement nettement sous 2°C par rapport au niveau pré-industriel.

Avec un retard de près de 24 heures, la 24e conférence de l'Onu sur le climat (COP24) n'en finissait toujours pas samedi en fin d'après-midi. Ses principaux enjeux sont l'adoption des règles de mise en œuvre de l'Accord de Paris et le relèvement des ambitions dans la lutte contre le réchauffement climatique.

Mais plusieurs heures plus tard, toujours rien. Malgré la publication d'un nouveau projet de texte, la réunion plénière continuait d'être repoussée régulièrement pour permettre des négociations en coulisses. Aux dernières nouvelles, cette plénière pourrait débuter à 18h.

Les délégués de quelque 200 pays tentent de finaliser le mode d'emploi de l'Accord de Paris, conclu en 2015 et visant à limiter le réchauffement nettement sous 2°C, et si possible à 1,5°C, par rapport au niveau pré-industriel.