Les optimistes vivent plus longtemps que les autres

Les individus les plus optimistes sont moins susceptibles de souffrir de maladies chroniques et de mourir prématurément.

C’est confirmé: l’optimisme augmente la durée de vie. C’est le très sérieux journal The Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) qui l’affirme sur la base d’une recherche assez large portant sur 70.000 personnes aux Etats-Unis. Dans cette enquête, les femmes ont été suivies pendant 10 ans et les hommes pendant 30 ans.