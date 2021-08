Les pompiers luttent contre un violent feu de forêt dans le Var

Des milliers de personnes ont été évacuées préventivement dans le Var en raison d'un violent feu de forêt qui frappe l'arrière-pays de Saint-Tropez depuis lundi.

"Des milliers de personnes ont été évacuées à titre préventif, mais il n'y a aucune victime. Quelque 750 pompiers luttent contre ce feu qui est toujours très virulent", rapporte une porte-parole des pompiers du Var. Les évacuations ont eu lieu dans l'arrière-pays de Cavalaire et de Saint-Tropez, notamment autour des villages de Grimaud ou de La Môle, a précisé la commandante Delphine Vienco.

3.500 hectares de forêt L'incendie avait parcouru pas moins de 3.500 hectares de forêt et de garrigue dans le massif des Maures, mardi matin, selon les pompiers.

La préfecture du Var a également confirmé l'évacuation de plusieurs campings et demandé "de ne pas encombrer les routes autour du golfe de Saint-Tropez" pour laisser travailler les secours. Les personnes sont accueillies dans des salles municipales de la région.

L'incendie s'est déclaré lundi au niveau de l'aire d'autoroute des Sigues sur l'A57, à une centaine de kilomètres au nord-est de Toulon. Il avait parcouru pas moins de 3.500 hectares de forêt et de garrigue dans le massif des Maures, mardi matin, selon les pompiers. "Il s'agit de la surface parcourue, mais il est trop tôt pour estimer la surface brûlée", ont précisé les pompiers, qui reprennent les largages d'eau par avion et hélicoptère en plus des moyens de lutte au sol.

Lire aussi Les incendies font rage en bord de Méditerranée, 69 morts en Algérie

Lutte difficile

"Les conditions sont défavorables, avec un vent fort et de fortes températures", ont-ils précisé. "L'incendie est très vaste et se propage à une vitesse de quatre kilomètres par heure, c'est une lutte très difficile", explique la commandante Delphine Vienco. Des pompiers sont venus en renfort de plusieurs départements du sud-est de la France. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin doit se rendre sur place dans la journée.

2.700 personnes L'année dernière, au moins 2.700 personnes, dont de nombreux touristes, avaient dû être évacuées en raison d'un incendie qui s'était déclaré à Martigues, à l'ouest de Marseille

Des incendies sans précédent se sont déclarés cet été dans plusieurs pays d'Europe et du nord de l'Afrique, tels que la Grèce, l'Italie, l'Algérie, l'Espagne et le Maroc. Des centaines de milliers d'hectares sont partis en fumée et les décès se comptent par dizaines.

Lire aussi Les recherches se poursuivent en Turquie après des inondations meurtrières

Grand feu de l'été

Le sud-est de la France, habituellement très touché par des incendies l'été, avait été relativement épargné jusqu'ici. Ce feu est toutefois l'un des plus importants de l'été et pourrait s'avérer aussi destructeur que celui qui a touché la montagne d'Alaric dans l'Aude fin juillet. Plus important incendie de l'été en France, celui-ci avait ravagé quelque 850 hectares au total selon le dernier bilan.

Le mistral arrivé sur la Provence lundi a nourri plusieurs autres feux à l'entrée du parc national des Calanques près de Marseille, ou dans le Var encore, sur la presqu'île de Giens, mais ces incendies ont été maîtrisés. Préventivement, la totalité des 25 massifs forestiers des Bouches-du-Rhône sont interdits d'accès mardi, de même que les Monts toulonnais dans le Var.