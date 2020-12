Les prochains jours seront cruciaux pour les négociations sur le Brexit

L'Union européenne et le Royaume-Uni se sont lancés dans une course au finish pour tenter de conclure un accord commercial avant l'échéance du 1er janvier. Les progrès demeurent insuffisants, selon Michel Barnier.

Dans cette course contre la montre, les négociations ont enregistré certains progrès, affirme le négociateur européen. Mais plusieurs points de blocage restent en souffrance. Les mêmes depuis depuis des mois . L'accès des pêcheurs européens aux eaux poissonneuses britanniques, les garanties demandées à Londres en matière de concurrence et le règlement des différends dans le futur accord commercial. Selon certaines sources, des avancées auraient été réalisées ces derniers jours sur les deux premiers points.

Si l'UE et le Royaume-Uni ne parviennent pas à s'accorder cette semaine, "il deviendra difficile de garantir un accord d'ici le 1er janvier", selon Michel Barnier .

La Belgique concernée

Dans moins de trente jours, le Royaume-Uni cessera d'appliquer le droit communautaire. En l'absence de compromis, les conséquences seront désastreuses pour les deux blocs, en particulier pour les pays entretenant des relations commerciales intenses avec le Royaume-Uni. Un accord pour la pêche, par exemple, est attendu avec impatience par les pays les plus concernés, comme la France, la Belgique et le Pays-Bas. Quant aux relations commerciales entre l'UE et le Royaume-Uni, elles seront gérées comme entre pays tiers, par les règles de l'Organisation mondiale du Commerce (OMC).