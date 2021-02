Les quatre défis d’Okonjo-Iweala, nouvelle patronne de l'OMC...

La Nigériane, qui prendra ses fonctions le 1er mars pour un mandat qui court jusqu'au 31 août 2025, s’est fixé comme priorité de répondre aux conséquences économiques et sanitaires de la pandémie, et porte l’ambition de rendre l’OMC "plus forte, plus agile, et mieux adaptée aux réalités d'aujourd'hui". L’ancienne ministre des Finances arrive sur un terrain instable alors que les tensions entre États-Unis et Chine interrogent la capacité de l’institution à retrouver sa place de gendarme incontesté du commerce mondial.