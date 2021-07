Les talibans gagnent du terrain face à l'armée afghane en déroute

Deux jours après le retrait des troupes américaines et de l'Otan de la base de Bagram (70 km de Kaboul), la plus importante d'Afghanistan, les talibans ont mené une offensive samedi et dimanche leur permettant de reconquérir six districts de la province septentrionale du Badakhshan, qui borde le Tadjikistan et la Chine. Plus de 1.000 militaires des forces afghanes, fuyant les combats, ont traversé la frontière pour se réfugier au Tadjikistan.