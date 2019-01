Les tensions commerciales vont peser sur la croissance économique de la planète

La Banque mondiale voit la croissance mondiale légèrement ralentie à 2,9% en 2019 à cause des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine. L'institution a d'ailleurs également réduit sa prévision de croissance à 2,5% pour le pays de Donald Trump.

Le conflit commercial entre les deux premières puissances économiques mondiales, les Etats-Unis et la Chine, inflige déjà des dommages collatéraux et menace de nuire davantage à l'économie mondiale, a averti ce mardi la Banque mondiale. Selon les projections semestrielles de l'institution, la croissance mondiale va ralentir à 2,9% cette année (-0,1 point par rapport aux prévisions de juin) et 2,8% en 2020. Celle de l'économie américaine, au centre du conflit sur les échanges, va atteindre 2,5% cette année, soit 0,1 point de moins que prévu en juin, et tomber à 1,7% en 2020 (-0,3 point).