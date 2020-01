Les top jobs de la prochaine décennie

L’économie "Big Tech"

Développeur de logiciels et d’applications et consultant en transformation numérique seront ainsi des jobs très recherchés au cours des dix prochaines années. Le revers de la médaille est que l’environnement très concurrentiel du secteur technologique gonflera dans le même temps les chiffres du chômage, préviennent les analystes de la RSA.

L’économie de la surveillance

L’avenir est à l’"hypersurveillance", notent la RSA qui illustre ce postulat en évoquant la prolifération de capteurs permettant aux entreprises de créer de la valeur en récoltant et en analysant ces informations sur les objets, les personnes et l'environnement.

L’économie coopérative

L'économie du temps

La "Royal Society of Arts" termine son étude par un petit coup d’œil dans le rétro. Elle nous rappelle qu’au cours des dix dernières années l’austérité gouvernementale, l’essor du commerce électronique et le vieillissement de la population ont placé les programmateurs informatiques, les directeurs financiers et les chauffeurs de camionnette en tête des jobs les plus demandés.