"Les violences contre les journalistes ont atteint un niveau inédit"

Le bilan dressé par l'ONG, diffusé ce mardi, est lourd. Très lourd. Quatre-vingts journalistes professionnels (63), non professionnels (13) et collaborateurs de médias (4) ont été tués cette année dans l'exercice de leur fonction. Plus de la moitié l'ont été sciemment en raison de leur métier. 77 d'entre eux étaient des hommes (96%). 44 ont été abattus en zone de conflit . La grande majorité son des journalistes locaux (96%).

Il faut ajouter ces chiffres, arrêtés au 1er décembre, les deux journalistes abattus mardi dernier sur le marché de Noël, Antonio Magalizzi , et Barto Pedro Orent-Niedzielski par le terroriste et délinquant Cherif Chekatt.

Abattus en raison de leur métier

Pas moins de 63 journalistes professionnels ont été tués en 2018, alors qu'on en comptait 55 l'an dernier. Cinquante ont été sciemment visés au motif que leurs enquêtes dérangeaient les intérêts de telles ou telles autorités politiques, économiques ou groupes religieux ou mafieux. L'Afghanistan, la Syrie, le Mexique et l'Inde sont les pays les plus dangereux pour les journalistes.

Le cas le plus médiatisé est celui du Saoudien Jamal Khashoggi , drogué, tué et découpé au consulat d'Arabie saoudite à Istanbul par une équipe d'exécuteurs venue du royaume.

Les réseaux sociaux en cause

"Démultipliés par les réseaux sociaux, qui portent à cet égard une lourde responsabilité, ces sentiments haineux légitiment ces violences et affaiblissent, un peu plus chaque jour, le journalisme et, avec lui, la démocratie"

Les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, sur lesquels cette haine est déversée, aggravent la violence contre les journalistes. "Démultipliés par les réseaux sociaux, qui portent à cet égard une lourde responsabilité, ces sentiments haineux légitiment ces violences et affaiblissent, un peu plus chaque jour, le journalisme et, avec lui, la démocratie", ajoute-t-il.