Macron accuse le président brésilien d'avoir menti et s'oppose au traité Mercosur

La France a accusé ce vendredi le président brésilien Jair Bolsonaro d'avoir "menti" à Emmanuel Macron sur ses engagements climatiques lors du sommet du G20 et annoncé "dans ces conditions" son opposition au projet de traité de libre-échange entre le Mercosur et l'Union européenne. "Compte tenu de l'attitude du Brésil ces dernières semaines, le président de la République ne peut que constater que le président Bolsonaro lui a menti lors du Sommet d'Osaka", a dit une source à la présidence française à la veille de l'ouverture du sommet du G7 de Biarritz.

"Les décisions et propos du Brésil ces dernières semaines montrent bien que le président Bolsonaro a décidé de ne pas respecter ses engagements climatiques ni de s'engager en matière de biodiversité", a-t-elle ajouté. "Dans ces conditions, la France s'oppose à l'accord Mercosur en l'état." En juin à Osaka au Japon, les pays membres du G20 dont le Brésil fait partie, ont conclu un accord sur le climat, à l'exception des États-Unis comme lors des deux précédents sommets.

L'accord de libre-échange conclu il y a quelques semaines entre la Commission européenne d'une part et l'Argentine, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay d'autre part suscite l'inquiétude des agriculteurs et des écologistes. A la question de savoir si Emmanuel Macron avait parlé de sa décision à ses partenaires européens, la source à l'Elysée a indiqué que la question serait abordée "demain de vive voix" lors du sommet du G7.