Macron "assume totalement" ses propos sur l'Otan "en état de mort cérébrale"

Le sommet de l'Otan à Londres a démarré ce mercredi dans une ambiance ternie par de fortes tensions entre la France, les États-Unis et la Turquie. Le président français a déclaré à son arrivée qu'il "assume totalement" ses propos sur l'Otan "en état de mort cérébrale".

Septante ans après la fondation de l’Otan, les alliés se retrouvent à Londres pour un sommet consacré à l’unité et aux défis de l’alliance militaire la plus puissante du monde. Mais de vives tensions entre la France, la Turquie et les États-Unis gâchent la fête.

Le Royaume-Uni, premier pays à accueillir le siège de l’Otan en 1949, a choisi l’écrin de verdure de l’hôtel The Grove, une splendide demeure gothique, pour accueillir les 29 dirigeants de l’organisation transatlantique. Le site d’un prestigieux parcours de golf a été transformé en camp retranché, cerné de milliers de "Bobbies", de forces spéciales et chahuté par le vrombissement incessant d’un ballet hélicoptères amenant les dirigeants ou surveillant la région.

Macron "assume totalement" ses propos

Ces derniers temps, l'unité de l’Otan a été entachée d’insultes entre dirigeants. Le président français Emmanuel Macron n’a pas digéré l’opération turque lancée contre les Kurdes en octobre dernier, avec le feu vert des États-Unis, dans le nord de l’Irak.

Moscou fut le grand gagnant de l’opération, les troupes russes ayant profité de celle-ci pour remplacer les forces américaines dans le nord de la Syrie. La Turquie, deuxième force armée de l’Otan, a choqué les alliés en achetant peu après des missiles de défense et des avions de chasse russes.

Vue en plein écran Les présidents français et américain, Emmanuel Macron et Donald Trump ©AFP

Le président Macron par déclarer, avec un dessein provocateur, l’Otan "en état de mort cérébrale" lors d'une interview à The Economist. Une perche en or, tendue aux adeptes des déclarations viriles.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a répliqué qu’Emmanuel Macron était lui-même "en état de mort cérébrale". Le président américain Donald Trump a jugé à la veille du sommet le Français avait été "très insultant " et "très, très méchant avec les 28 pays" de l’Otan.

Lors de son arrivée au sommet, Emmanuel Macron n'a rien retiré de ses paroles. "Je les assume totalement. Elles ont suscité un débat essentiel. Comment bâtir une paix durable ici en Europe? (...) Il était de notre responsabilité de lever des ambiguïtés qui pouvaient être nuisibles a-t-il dit, notre débat doit porter sur autre chose que des questions financières".

Stoltenberg contre-attaque

Vue en plein écran Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'Otan ©AFP

Divisé l’alliance? "C’est loin d’être le cas, l’Otan est très dynamique, s’adapte et très agile, c’est l’alliance qui a connu la plus grande réussite dans l’histoire de l’humanité car nous avons toujours su nous adapter au monde", a déclaré le secrétaire général de l’Otan Jens Stoltenberg. "Nous venons de procéder au renforcement de nos forces le plus important depuis notre création, nous augmentons les budgets de défense, nous modernisons nos armements et les États-Unis accroissent leur présence en Europe".

Jens Stoltenberg la joue positive. "Il y a eu de tout temps des divergences au sein de l’alliance, que l’on songe à la guerre en Irak en 2003 ou à la crise du canal de Suez dans les années 60, a-t-il poursuivi, mais l’Otan a su surmonter ces différends pour mieux nous protéger".

Vue en plein écran Le Premier ministre britannique Boris Johnson ©Photo News

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a lui aussi appelé à l’unité. "Un pour tous, tous pour un, c’est le cœur de l’article 5 du Traité de l’Otan, et ça marche, ça apporte la sécurité à des millions de gens", a-t-il dit a son arrivée au sommet, "il est important que l’Otan reste unie, il y a beaucoup plus de choses qui nous unissent que de choses qui nous divisent ".

Russie, Chine et dépenses

A l’ordre du jour de la rencontre, les défis grands de l’alliance. "Nous allons aborder la lutte contre le terrorisme, la course aux armements, les relations avec la Russie et pour la première fois de l’histoire de l’Otan, nous allons aussi aborder la montée de la chine, qui pose des défis et des potentialités", a indiqué Jens Stoltenberg. La Chine dispose du deuxième budget militaire de l’histoire, juste après les États-Unis.

Le partage du fardeau des dépenses militaires est au cœur des discussions. Donald Trump aime rappeler ses partenaires à l’ordre, en leur reprochant de ne pas tenir leur engagement d’atteindre des dépenses de 2% du PIB. Jens Stoltenberg nuance. "Les alliés de l’Europe et du Canada ont accru leur budget défense de 130 milliards depuis 2016, dit-il, "ce chiffre devrait monter à 400 milliards d’ici 2024, c’est une augmentation sans précédent".

Les dirigeants parleront aussi de l’espace en tant que domaine d’opération et la résilience des infrastructures critique, dont la 5G.