Manifestation tendue dans l'enceinte de la COP25

De mémoire de participants aux conférences onusiennes sur le climat, on n'avait jamais vu ça! Mercredi, un large groupe de manifestants a été conduit hors de l'enceinte de la COP25 par la police des Nations unies avec interdiction d'y revenir. "Nous sommes restés dans le froid, beaucoup d'entre-nous sans nos vestes et manteaux. (...) Une dame indigène n'a pas été autorisée à retourner à l'intérieur pour nourrir son bébé", décrit l'ONG américaine 350.org dans un communiqué.

Une ruche vibrante

Alors que les ministres négocient la mise en place de l'Accord de Paris, l'IFEMA, le parc des expositions de Madrid qui sert d'enceinte à l'événement organisé par l'ONU, est une ruche vibrante où se côtoient les officiels, la presse et les observateurs, dont des représentants d'ONG. En plus d'observer, ces derniers organisent des événements, conférences de presse, et petites manifestations. Et mercredi après-midi, ils étaient des centaines, selon l'ONG 350.org, à scander "Step up! Pay up" (Intensifiez vos efforts! Payez!) à l'adresse des pays industrialisés, quand les hommes de l'UN Security les ont conduit – enfin, poussés – dehors.