Mathias Cormann, un belgo-australien à la tête de l'OCDE...

L'ancien ministre des Finances australien, et Belge de naissance, Mathias Cormann devient secrétaire général de l'OCDE. Une décision contestée par les ONG environnementales. Retour sur un parcours brillant.

L'Australien d'origine belge Mathias Cormann sera désigné ce mardi comme secrétaire général de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), l'organisation internationale basée à Paris, dont le but est de stimuler le progrès économique et le commerce mondial. Les 37 pays membres de l'OCDE ont élu à une courte majorité celui qui a dirigé les finances australiennes pendant sept ans. Il entrera en fonction fin juin.