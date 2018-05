Michael Bloomberg lance un "Davos chinois"

Dans le cadre d'un monde désormais multipolaire , le " Forum de la nouvelle économie" a pour ambition de réunir les nouveaux acteurs politiques et économiques mondiaux. L'événement, lancé par l'ancien maire de New York Michael Bloomberg, se veut un pont entre les puissances émergentes du nord et du sud.

Forum des puissances émergentes

Chef de file des puissances émergentes , la Chine a été choisie par Michael Bloomberg pour accueillir le "Forum de la nouvelle économie." Pékin accueillera du 6 au 8 novembre ce rendez-vous qui entend rapprocher dirigeants politiques et économiques du Nord et du Sud.

"L'économie mondiale et le système politique international sont dans une phase de transition historique", a souligné Justin Smith , patron de Bloomberg Media Group. L'événement permettra de mettre en évidence l'émergence "d'un nouveau groupe d'acteurs économiques" et devrait faire la part belle aux responsables de puissances émergentes comme la Chine ou l'Inde.

Le Forum a vocation à mettre en relation ces puissances émergentes avec des responsables américains et européens "afin d'avoir une discussion sérieuse sur les risques et les chances de ce monde en plein changement", a précisé Justin Smith.

Un risque d'éclipser Davos?

Le "Forum de la nouvelle économie" n'a pas vocation à entrer en concurrence avec celui de Davos selon l'instigateur du projet. Michael Bloomberg s'en est défendu dans une interview accordée au Financial Times et reprise par Les Echos.

"La compréhension entre la Chine et les Etats-Unis peut fournir un cadre de paix et de prospérité, sinon le monde sera divisé et cela conduira à une situation comparable à celle de la Première Guerre mondiale", a commenté Michael Bloomberg au Financial Times.