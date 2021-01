Michel demande à Poutine la libération d'Alexeï Navalny

Le président du Conseil européen Charles Michel a fait part au Président russe des inquiétudes de l'UE quant au sort du dissident Alexeï Navalny, et réclamé sa libération rapide.

Le président du Conseil européen Charles Michel a mis en garde le Président russe Vladimir Poutine, vendredi lors d'un appel téléphonique, concernant le sort du dissident Alexeï Navalny, emprisonné depuis son retour en Russie dimanche dernier. Charles Michel a réitéré la demande de l'Union européenne pour que la Russie "libère immédiatement" Alexeï Navalny et "mène l'enquête sur la tentative d'assassinat contre lui, en toute transparence et sans plus tarder".