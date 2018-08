Michelle Bachelet Une femme à la tête des droits humains

Michelle Bachelet, qui reçut ce prénom en mémoire de Michèle Morgan, venait d’entamer ses études de chirurgie, qu’elle finira après sa libération et un long exil en Australie. Mais les traitements subis sous Pinochet, l’héritage de son père et une volonté farouche de défendre les droits humains et la démocratie la porteront au plus haut de l’État.