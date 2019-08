Moscou refuse des performances musicales pour la manifestation de samedi

Les rues la capitale russe s’agitent depuis deux semaines. Réclamant l’admission de candidats indépendants aux élections municipales prévues le 8 septembre prochain, les habitants de la ville n’ont pas hésité à manifester le samedi 27 juillet et 3 août. De nombreuses arrestations et violences policières avaient alors suivi, ces rassemblements n’ayant pas été autorisés.

Cette fois-ci, les autorités décident de tolérer l’action de ce samedi, pour laquelle un concert était initialement prévu. Néanmoins, l’ambiance musicale est rapidement annulée, lorsque la mairie finit par refuser la participation du rappeur " Face " et des groupes " IC3PEAK " et " Krovosok " à l’évènement. Les réactions négatives fusent sur les réseaux sociaux. Ilya Azar, de la part des organisateurs de la manifestation, publie sur Facebook : " Nous ne comptons pas être menés en laisse par les demandes illégales de la mairie. Ces artistes et d’autres performeront le 10 août. " Le lendemain, les autorités expliquent : les participants auraient dû être approuvés 30 à 45 jours à l’avance. Elles se basent sur un arrêté du maire de la ville datant de 2000.

Des manifestations soutenues par les habitants

Le centre analytique Levada, une organisation russe et non gouvernementale, a publié mercredi les résultats d’un sondage selon lequel 37% des moscovites approuvent les dernières protestations publiques. Ceux qui ne les apprécient pas ne constituent que 27%. Ces chiffres ont été ignorés par la plupart des médias pro-Kremlin, dénonce Mediazona, média indépendant russe.

Une lettre ouverte au président

A défaut de cadeau pour les 20 ans d’expérience de dirigeant de Poutine, le Club de l’Ecole Technique Impériale de Moscou a adressé ce jeudi une lettre au président et au Bureau du procureur général. Cette dernière exige que la loi soit suivie avec exactitude lors du traitement des récentes arrestations des étudiants Egor Zhukov, Daniil Konon et d’autres, saisis lors des rassemblements non autorisés.

Ces dernières semaines, les slogans et les revendications se multiplient. Poutine, après 20 années au Kremlin, ne jouit pas d’un climat de stabilité ce jeudi 8 aoüt 2019.