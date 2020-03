Mukwege brothers, les chevaliers du Christ

Ce matin, comme chaque semaine, ils sont à peu près une centaine de fidèles – de toutes origines sociales et de toutes les couleurs - à se retrouver dans cette grande salle sans charme à prier, communier, chanter et danser ensemble. Le rituel est sempiternel et diffusé en temps réel parce qu’ici "on n’a rien à cacher". Et puis surtout, on évangélise.

Comme chaque dimanche le culte démarre avec Lilly – l’épouse surnommée "l’inoxydable" - accompagnée de 3 choristes dont leur fille aînée tandis que le fils officie à la batterie et que la cadette est au clavier. Comme au karaoké, le public suit les paroles sur les écrans géants, une demi-heure pour louer le seigneur et durant laquelle chacun sera invité à prendre la main de son voisin ou à l’embrasser en lui disant "Tu as bien fait d’être venu".

Assis au premier rang, le Pasteur, lui, bat la mesure, la main sur le cœur.

"Ici, nous avons de tout"