Navalny affirme que son procès vise à "faire peur à des millions de Russes"

Les procureurs russes ont requis trois ans et demi de prison contre Alexeï Navalny. Le chef de l'opposition russe poursuit son combat politique depuis sa prison.

Trois ans et demi de prison. C'est la peine réclamée mardi par les procureurs russes à l'encontre d'Alexeï Navalny. L'audience du tribunal de Moscou portait sur la violation d'une conditionnelle prononcée suite à sa condamnation pour fraude au détriment de la filiale russe du groupe français Yves Rocher.

Plus de 120 personnes ont été interpellées devant le tribunal siégeant dans l'affaire Navalny.

Sur son site internet, le dissident, emprisonné depuis le 17 janvier, a accusé le Kremlin de vouloir "faire peur à des millions de Russes" avec ce procès . Pendant l'audience, ses partisans ont manifesté devant le tribunal. La police a interpellé plus de 120 personnes.

Alexeï Navalny devait pointer tous les mois dans un commissariat à Moscou, une exigence qu'il ne pouvait satisfaire après son empoisonnement et sa convalescence en Allemagne. Lorsqu'il a pris la décision de rentrer en Russie, il savait qu'il serait arrêté dès son arrivée . Les charges pesant à son encontre pourraient lui valoir de nombreuses années d'emprisonnement. Il a néanmoins choisi d'affronter son destin, et son meilleur ennemi, le président russe Vladimir Poutine .

Tensions entre Bruxelles et Moscou

L'arrestation du dissident a été condamnée par les États-Unis et l'Union européenne, qui menace de prendre des nouvelles sanctions contre la Russie. L'affaire provoque des tensions entre Moscou et Bruxelles. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, en visite à Moscou du 4 au 6 février, a indiqué son intention de rencontrer Alexeï Navalny. "Ce qui se passe en Russie est inacceptable, le traitement infligé à Navalny est inacceptable et M. Borrell souhaite aborder ces sujets avec ses homologues russes", a déclaré Peter Stano, le porte-parole de Josep Borrell.