Navalny poursuit sa descente aux enfers devant la justice russe

Cette fois, Alexeï Navalny est accusé d'avoir diffamé un ancien combattant de 94 ans qui avait défendu dans un clip de campagne un référendum ayant abouti au renforcement des pouvoirs du président russe Vladimir Poutine. Il aurait qualifié ce partisan et les intervenants de la vidéo de "honte de la Nation" et de "traîtres".

L'Europe soutient Navalny

Pour l'UE, cette nouvelle affaire ne change rien à sa position. "Nous appelons à une libération immédiate et inconditionnelle de M. Navalny parce que les charges qui pèsent contre lui nous semblent motivées politiquement", a poursuivi Peter Stano. "N'oublions pas qu'il a été victime d'une tentative d'attentat par agent chimique, et cette tentative d'attentat ne fait toujours pas l'objet d'une enquête en Russie. Il faut régler cette affaire le plus rapidement possible au lieu de harceler M. Navalny."