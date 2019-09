Netanyahu et Gantz négocient un partage du pouvoir

Le Premier ministre israélien sortant Benjamin Netanyahu et son rival Benny Gantz sont entrés ce mardi dans le vif des négociations pour le partage du pouvoir, mais un mur se dresse devant eux, chacun tenant mordicus à diriger le prochain gouvernement.

Les deux rivaux arrivés presque ex aequo lors des législatives du 17 septembre, et qui sont dans l’impossibilité chacun de rallier la majorité des sièges au Parlement (Knesset), ont rencontré lundi soir le président Reuven Rivlin afin de tenter de sortir de l’impasse. Le Likoud (droite) de Benjamin Netanyahu, au pouvoir sans discontinuer depuis une décennie, a obtenu 31 sièges sur un total de 120, contre 33 pour le parti "bleu-blanc" de l’ancien général Benny Gantz. Avec l’appui de leurs alliés, des partis de droite et religieux d’un côté et des partis de gauche et arabes de l’autre, Netanyahu et Gantz obtiennent respectivement 55 et 54 sièges, un score dans les deux cas inférieur au seuil des 61 pour obtenir la majorité.

Dans ce scénario, le président israélien a pour mandat de désigner un élu pour tenter de former un gouvernement. Et le président Rivlin a joué, en quelque sorte, les entremetteurs lundi en forçant une rencontre à sa résidence de Jérusalem entre les deux rivaux. Netanyahu et Gantz doivent revoir mercredi soir le Président, qui pourrait décider de confier à l’un d’eux le mandat de tenter de former le gouvernement ou plus simplement avaliser un accord de partage du pouvoir.

Car la question qui a hanté les dernières élections demeure: "Bibi" ou "Benny"? Les deux rivaux revendiquent le poste de chef de gouvernement et, dans ce jeu, il se pourrait bien que les deux rivaux finissent par se partager, à tour de rôle, le poste. Mais, encore là, les deux partis revendiquent le premier tour de chaise, selon la presse israélienne.