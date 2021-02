Ngozi Okonjo-Iweala, seule dans la course à la tête de l'OMC

Ngozi Okonjo-Iweala n'a plus d'adversaire après l'abandon de sa rivale sud-coréenne. Nommer une femme africaine serait une première pour l'OMC, fragilisée après quatre ans de présidence Trump.

La ministre du Commerce sud-coréenne Yoo Myung-hee renonce à prendre la direction de l’OMC laissant le champ libre à sa concurrente nigériane. Ngozi Okonjo-Iweala pourrait devenir la première femme et la première représentante du continent africain à décrocher le plus haut poste de l'institution. Une nomination doublement symbolique soutenue par les dirigeants européens.

Un impressionnant parcours

À 66 ans, Ngozi Okonjo-Iweala arbore un impressionnant CV. Économiste de formation, elle est diplômée des plus prestigieuses universités américaines, de Harvard au Massachussetts Institute of Technology (MIT). Plus de vingt ans d'expérience à la Banque Mondiale, dont elle a été la directrice générale, lui ont permis d'acquérir une solide expérience dans le monde de l'économie et de la finance. En 2012, elle échoue cependant à accéder à la présidence face à l'américano-coréen Jim Yong Kim.

Si elle accède à la présidence, la tâche de Ngozi Okonjo-Iweala ne sera pas des plus aisées.

Ngozi Okonjo-Iweala occupe par deux fois la fonction de ministre des Finances du Nigeria de 2003 à 2006 et de 2011 à 2015. À la fin de son premier mandat, elle laisse son pays avec l'une des plus faibles dettes du continent africain et un PIB multiplié par trois. Outre son combat politique, elle siège dans nombre d'organismes: de la fondation Rockefeller, à la Global Commission for the Economy and Climate, en passant par l'Institut Mandela. Ses engagements lui vaudront une reconnaissance internationale ainsi que la désignation comme l’une des 50 plus grandes dirigeantes mondiales par le magazine Fortune en 2015.

Autre corde à son arc : Ngozi Okonjo-Iweala détient le poste de présidente du CA de GAVI, l’alliance internationale pour la vaccination en Afrique, depuis 2016. Un titre qui revête une dimension particulière en pleine crise pandémique mondiale.

Le veto de l'administration Trump

L’administration Trump avait mis un veto à sa nomination, critiquant son manque d’expérience en matière de commerce international. Alors que l'unanimité est requise, Washington préférait sa concurrente sud-coréenne Yoo Myung-hee. Le Financial Times avance d’autres raisons pour expliquer la position américaine, notamment la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. La Corée du Sud a en effet elle-même des conflits avec la Chine, la rendant plus susceptible de soutenir son allié américain sur le terrain économique mondial.

D’après le Wall Street Journal, ce veto ne représentait en fait qu'une énième tentative de déstabilisation de Donald Trump. Durant toute sa présidence, il n'a cessé de critiquer l'OMC et bloquait déjà la nomination de plusieurs juges à la chambre de règlement des litiges de l’organisation. L'institution compte sur Joe Biden pour dégeler la situation et évoluer plus sereinement.

L'ancien président américain n'est toutefois pas le seul à critiquer Ngozi Okonjo-Iweala. Dans une interview au Monde, Sarah Chayes, auteure de Thieves of State ("voleurs de l’État") critique durement sa politique menée contre la corruption: "Ministre, elle a peut-être adopté quelques réformes sur la transparence, mais près d’un milliard de dollars disparaissaient chaque mois des caisses de l’État quand elle dirigeait les finances." Aucune poursuite judiciaire n’est cependant venue étayer ses accusations.