Ni la dictature ni la révolte ne reculent en Biélorussie

Tortures, arrestations arbitraires, médecins emprisonnés en pleine pandémie, le régime d'Alexandre Loukachenko poursuit sa folle répression contre les Biélorusses. L'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche pourrait entraîner une plus grande sévérité de la communauté internationale contre le président contesté.

La répression, d'une violence inouïe, s'intensifie en Biélorussie, alors que les manifestations se poursuivent depuis plus de 90 jours contre le régime d'Alexandre Loukachenko. Selon l'organisation de défense des droits de l'homme Viasna, 1.053 personnes ont été arrêtées lors des manifestations, dimanche dernier à Minsk et dans les villes du pays. De nombreux cas de tortures, de plus en plus violentes, sont rapportés.

Chaque dimanche, les manifestations regroupent plusieurs dizaines de milliers de personnes, parfois plus de 100.000, constituant les plus grands rassemblements depuis l'indépendance du pays en 1991. A plusieurs reprises, la police biélorusse a menacé de tirer à balle réelle contre les manifestants.

Des médecins arrêtés en pleine épidémie

Une soixantaine médecins ont été arrêtés samedi dernier, en pleine pandémie de coronavirus, alors qu'ils protestaient contre le pouvoir incapable de prendre les mesures sanitaires. Pour pallier le manque de médecins, des étudiants en médecine, sanctionnés pour avoir manifesté, ont été affectés de force aux cliniques covid.

Le bilan de la crise sanitaire en Biélorussie n'est pas connu. Les chiffres officiels, peu crédibles, font état de 108.300 personnes infectées et 1.016 décès. Le président Loukachenko relativise l'existence de l'épidémie, qu'il considère comme une "psychose".

La presse internationale présente à Minsk rapporte des cas fréquents d'arrestations individuelles, en pleine rue, sans raison apparente. Le scénario est souvent le même, des policiers, portant des cagoules dissimulant leur visage, attrapent des passants avant de les emmener dans des fourgons de police.

Vue en plein écran Les arrestations, par des policiers cagoulés, en pleine rue, sont fréquentes à Minsk. ©REUTERS

La grève se poursuit dans les grandes usines du pays, comme celle de Grodno Azot, un important exportateur d'Azote. Selon des témoignages sur les chaînes Telegram, "de nombreux ouvriers en grève ont été licenciés", tandis que de nouvelles usines entrent en grève chaque semaine.

De nombreux cadres et employés fuient le pays. La Biélorussie, citée par le Wall Street Journal comme la "Silicon Valley de l'Est", subit une hémorragie de travailleurs IT, cherchant à l'étranger une situation plus favorable depuis le début de la répression en août dernier.

Des témoignages de tortures

"Je n'ai pas vu une telle chose en prison, des gens sont torturés," raconte Christian Zmitser Dashkevich, dans une interview au journal Nashaniva. Cet opposant, arrêté sans raison à la sortie d'un restaurant, a été détenu durant 15 jours dans une prison de la police de Minsk "transformée en chambre de torture". "Les gens sont enfermés sans eau, durant des jours, dans une pièce entièrement en béton." Dans cette cellule, il s'est retrouvé avec des officiers de police emprisonnés après s'être rebellés.

"Ils voulaient que je quitte le pays, ils m'ont menacé de me casser les doigts et de m'enfermer durant 25 ans à coudre des chemises pour la police." Maria Kolesnikova Opposante, candidate à la présidence biélorusse

Maria Kolesnikova, une des dirigeantes de l'opposition et candidate à la présidentielle, a été enlevée en septembre alors qu'elle refusait de quitter le pays. Son témoignage a réussi à filtrer récemment. "Ils voulaient que je quitte le pays, ils m'ont menacé de me casser les doigts et de m'enfermer durant 25 ans à coudre des chemises pour la police", témoigne-t-elle. Jusqu'ici, elle a refusé de s'en aller. Elle est toujours enfermée dans une prison de la police d'Etat.

La révolte est dirigée par l'opposante Svetlana Tikhanovskaïa, exilée à Vilnius, à une quarantaine de kilomètres de la frontière biélorusse.

Guerre diplomatique

Le président Loukachenko, considéré comme le dernier dictateur d'Europe, avait été épargné par le président des États-Unis sortant, Donald Trump. La situation devrait changer avec l'arrivée de Joe Biden, qui a promis d'aggraver les sanctions prises contre le régime biélorusse. "Nous connaissons la vérité sur les attaques contre la démocratie commises par le régime biélorusse", avait dénoncé Joe Biden durant la campagne présidentielle, appelant Alexandre Loukachenko "à cesser les violences contre les manifestants". Jusqu'à ce jour, seule la Russie soutient encore le régime biélorusse.

"Nous connaissons la vérité sur les attaques contre la démocratie commises par le régime biélorusse." Joe Biden Président élu des États-Unis

L'Union européenne a élargi vendredi dernier ses sanctions à 14 proches du dictateur et à Alexandre Loukachenko lui-même, ce qui porte à 59 le nombre de personnes sanctionnées.