Nintendo lance un nouveau jeu mobile en réalité augmentée

Le géant japonais Nintendo et Niantic, éditeur du célèbre Pokémon Go, ont lancé mardi un nouveau jeu mobile en réalité augmentée au concept similaire , appelé Pikmin Bloom.

Le dernier jeu sur lequel Niantic et Nintendo ont collaboré, Pokémon Go, a généré plus de 5 milliards de dollars de revenus provenant des achats internes à l'application.

"Cela reflète un partenariat fort et continu avec Nintendo", a déclaré John Hanke, président fondateur de Niantic, en dévoilant un premier aperçu du jeu. Niantic et Nintendo ont collaboré sur le jeu gratuit pour smartphone Pokémon Go, qui a généré plus de 5 milliards de dollars de revenus provenant des achats internes à l'application, selon la société d'analyse de données SensorTower.