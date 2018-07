Noces rouges dans le ciel ce vendredi

L'éclipse lunaire du siècle de ce vendredi soir coïncidera avec la "superopposition" de Mars. Dès son lever, la Lune se parera de magnifiques reflets cuivrés, tandis qu'à ses côtés, la planète rouge brillera plus que jamais.

Il est des événements astronomiques qu'on ne doit rater sous aucun prétexte. Alors, quand deux astres se parent de leurs plus beaux atouts le même soir, il s'agirait de ne pas manquer le ballet du siècle.

On verra à côté d'une Lune cuivrée un très gros point rouge particulièrement lumineux.

Ce vendredi, la Lune va passer dans l'ombre de la Terre pendant une heure, 43 minutes et 35 secondes. C'est l'éclipse lunaire la plus longue du siècle à venir. Et seulement 5 minutes de moins que le maximum physiquement possible. Largement le temps pour les rêveurs d'admirer le spectacle. Car la Lune ne sera pas plongée dans le noir, mais nimbée de rouge.

La Lune va se retrouver derrière la Terre par rapport au Soleil. Mais par la magie de la physique, les rayons de celui-ci éclaireront tout de même les cratères de notre satellite. C'est notre atmosphère terrestre qui va diffuser la lumière du Soleil sur la Lune. Et comme pour nos couchers de soleil, ce sera une lumière rougeâtre qui viendra illuminer sa surface.

Mars rougit

Cette lune rousse sera rejointe cette nuit-là par un autre astre aux reflets rouges. La planète Mars entrera elle aussi dans l'axe du Soleil et de la Terre. Une opposition toute particulière, car l'astre sera alors extrêmement proche de nous: à 57,6 millions de kilomètres seulement. Une telle proximité - inédite depuis 2003 - fera rougir Mars de tout feu. On verra alors à côté d'une Lune cuivrée un très gros point rouge particulièrement lumineux, plus même que Vénus.

La planète rouge est déjà particulièrement brillante depuis plusieurs semaines. Elle devrait continuer à gagner en éclat jusqu'au mardi 31 juillet. Il faudra ensuite attendre quinze ans pour voir nos deux planètes aussi proches.

22 h 22 . Lorsque l'éclipse de Lune atteindra son apogée à 22 h 22, il fera nuit noire en Belgique.

Bien heureusement, ce beau spectacle sera visible à l'œil nu par l'essentiel de l'Humanité. Aux premières loges, les Africains et Asiatiques auront le loisir d'observer l'éclipse lunaire dans son intégralité. En Europe et en Amérique du Sud, ce sera une Lune cuivrée qui se lèvera à l'horizon. Seule l'Amérique du Nord n'aura pas la chance d'admirer ce ballet de rouge et de noir, car il y fera alors jour.

Le programme du spectacle

Sur notre continent, nul besoin de lunettes pour admirer le ciel: les éclipses de lune n'ont pas la force des éclipses solaires. Mais des jumelles ou un téléscope vous permettront de mieux apprécier la vue, d'autant plus qu'il s'agira de la plus petite Lune de l'année.

Pour l'observer, il vaudra mieux se trouver en hauteur, pour ne pas rater son apparition à l'horizon à 21h30. Elle rentrera en éclipse totale quelques instant après, mais pas de panique, celle-ci n'atteindra son apogée qu'à 22h22. Il fera alors nuit noire en Belgique, le soleil se couchant à 21h36 et le crépuscule se prolongeant encore une petite demi-heure.

Ce n'est qu'à 23h14 que la Lune sortira de l'ombre de la Terre. Elle mettra encore une heure pour la quitter totalement, reprenant peu à peu toute la blancheur de son éclat habituel. Vous aurez alors assisté à un ballet qui ne se redonnera pas en spectacle avant cent ans.