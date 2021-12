Nord Stream 2 stoppé en cas d'escalade en Ukraine

Le nouveau gazoduc germano-russe Nord Stream 2 ne sera pas autorisé à fonctionner en cas de nouvelle escalade en Urkaine, selon un accord conclu entre Berlin et Washington.

Le nouveau gazoduc germano-russe controversé Nord Stream 2 ne sera pas autorisé à fonctionner en cas de nouvelle "escalade" en Ukraine , en vertu d'un accord de principe conclu entre Berlin et Washington, a indiqué dimanche soir la cheffe de la diplomatie allemande.

"Il a été convenu entre les Américains et l'ancien gouvernement allemand qu'en cas de nouvelle escalade, ce gazoduc ne pourrait entrer ne service."

En raison de la situation sécuritaire tendue, "il a été convenu entre les Américains et l'ancien gouvernement allemand" d'Angela Merkel "qu'en cas de nouvelle escalade, ce gazoduc ne pourrait entrer en service", a déclaré Annalena Baerbock sur la chaîne de télévision allemande ZDF, au moment où les Occidentaux craignent une invasion de l'Ukraine par les troupes russes.

La ministre des Affaires étrangères, qui a participé au cours du week-end à une réunion du G7 consacrée notamment aux tensions avec la Russie et s'entretiendra lundi avec ses partenaires européens du sujet, a ainsi précisé les menaces - le plus souvent voilées - lancées au sujet de Nord Stream 2 par le chancelier allemand Olaf Scholz. La ministre des Affaires étrangères, qui a pris ses fonctions la semaine dernière, a aussi rappelé que le gazoduc reliant la Russie à l'Allemagne via la mer Baltique, de toute façon "ne peut pour le moment être autorisé, car il ne remplit pas les règles de la législation européenne de l'énergie".