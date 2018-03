Notre enseignement supérieur s'exporte au Canada

Le Roi, le Canada et moi

Le dimanche 11 mars 2018, le Roi et la Reine et moi, on s’est envolés pour le Canada. Bon, on n'était pas seuls. Une flopée de chefs d’entreprises, une poignée de ministres, des dizaines de représentants du monde académique et culturels ont embarqué avec nous dans l’A330 gouvernemental. Direction Ottawa, pour commencer, puis Toronto et Montréal. Ma première visite d’Etat. Pendant une semaine, vous trouverez ici le récit des coulisses. Hop c’est parti, suivez le guide >