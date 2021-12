"Nous nous sommes faits à l’idée que la Russie est capable de tout"

La ville ukrainienne de Kharkiv vit depuis huit ans sous la menace d’une offensive militaire russe. Si près de la moitié de ses habitants veulent maintenir les relations commerciales avec la Russie, les liens économiques entre les régions situées des deux côtés de ce nouveau "rideau de fer" (barbelé) sont aujourd’hui quasi inexistants.

Anatoli Nabozjenko nous emmène, au volant de son Ford-land rover, scruter la frontière située aux confins de son entreprise horticole. "Là commence la Russie. Vous les voyez, vous, les tanks?" nous demande-t-il d’un ton sarcastique, en désignant, au-delà d’un petit lac, les collines enveloppées d’une froide brume de novembre.

Nabozjenko produit des fruits dans le petit hameau de Veterinarne, à quelques centaines de mètres de la frontière russe, dans la région de la ville de Kharkiv au nord-est de l’Ukraine. "Enfants, nous allions sans problèmes en Russie. Si un garde-frontière nous demandait ce que nous voulions y faire, nous lui répondions: ‘acheter de la crème glacée dans le village un peu plus loin.’ Et il nous laissait passer."

La frontière se devine à un rouleau de fil barbelé qui traverse, sur des kilomètres, les collines de ce paysage vallonné. Aucun garde-frontière en vue. Côté ukrainien, l’on ne remarque qu’un petit poste de garde en bois. L’endroit est paisible, bercé par les mouvements des roseaux au bord de l’eau. L’armée russe paraît bien loin.

Révolte et annexion

Mais l’époque des escapades ludiques en Russie est bel et bien révolue. Entre-temps est intervenue la “révolte du Maïdan” des hivers 2013 et 2014 qui a vu la population ukrainienne chasser du pouvoir le président de l’époque, le prorusse Viktor Ianoukovitch. Cette révolution a conduit à l’annexion russe de la Crimée et à une véritable guerre de sécession, soutenue par des forces militaires russes, à l’est de l’Ukraine, dans les régions de Donetsk et Louhansk.

Kharkiv pouvait, elle aussi, basculer. La région et sa capitale éponyme, qui sont en grande partie russophones, ont depuis la nuit des temps leurs regards tournés vers leur grand voisin. Mais les activistes prorusses n’ont finalement pas eu gain de cause. Kharkiv est restée fermement arrimée à l’Ukraine.

"En 2014, l’élite politique de la région avait une vision claire de ce qu’elle voulait. En revanche, à Donetsk et Louhansk, les dirigeants ukrainiens étaient plus hésitants", souligne Oleg Sinayuk, un sociologue et chercheur de Kharkiv, pour expliquer que sa ville et sa région ont été épargnées par la guerre.

Invasion russe

Mais les craintes ravivées d’une offensive imminente de l’armée russe continuent à hanter les habitants de Kharkiv, ajoute aussitôt Oleg Sinayuk. "Cette menace est sur toutes les lèvres. L’inquiétude est bien présente. Mais, contrairement à 2014, la population est moins sur le qui-vive. À l’époque, tout le monde était en alerte. Aujourd’hui, les gens se disent: cela peut arriver, mais cela ne doit pas nous empêcher de continuer à vivre."

Les dernières enquêtes menées par New Image Marketing, l’agence du sociologue, révèlent que la population de Kharkiv reste profondément attachée à la Russie. "Beaucoup y ont de la famille et y ont étudié", précise Oleg Sinayuk, que nous interrogeons dans ses bureaux design situés dans le beau centre-ville. "Mais, par rapport à 2014, ces sentiments à l’égard de la Russie sont de moins en moins chaleureux."

"De nombreux habitants de Kharkiv sont profondément attachés à la Russie, mais ces sentiments sont de moins en moins chaleureux." Oleg Sinayuk Chercheur chez New Image Marketing

Ainsi, quelque 40% des habitants de Kharkiv souhaitent que la Russie reste un partenaire commercial important. Avant la "guerre froide" actuelle, l’économie régionale était étroitement liée à la Russie. "Nous étions très dépendants des clients russes, observe Oleg Sinayuk, le commerce de détail était une activité florissante parce que de nombreux Russes venaient acheter des biens de consommation qui étaient meilleur marché ici."

Bye bye clientèle russe

Kharkiv abrite aussi une grande industrie de construction mécanique qui prospérait jadis en grande partie grâce à la demande émanant du voisin russe. Aujourd’hui, ce secteur est en déclin avancé. "Retrouver une nouvelle clientèle n’est pas chose aisée. De nombreuses usines ont fermé leurs portes ou peinent à payer les salaires de leurs ouvriers", se désole Oleg Sinayuk.

"Mais, à présent, nous avons rompu les liens économiques avec la Russie", poursuit le sociologue qui fait remarquer que la population n’a pas baissé les bras, en se dirigeant vers de nouvelles activités. "Beaucoup se sont engagés dans le secteur des nouvelles technologies. Et pas seulement les jeunes. Les trentenaires et quadragénaires également."

La politologue Julia Bidenko de l’Université de Kharkiv observe que ce sont surtout les médias occidentaux qui s’intéressent à la menace d’une invasion russe. "De manière générale, les médias ukrainiens couvrent à peine cette question. Et le président Zelensky lui-même n’y accorde que peu d’attention. "

Apprendre à “vivre avec”

Julia Bidenko confirme ainsi que Kharkiv semble avoir appris à vivre avec la crainte d’une offensive russe. “Il y a huit ans, nous avions tous préparé nos valises et gardé notre passeport à portée de main. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Les tensions restent bien présentes, mais elles ne sont plus aussi intenses qu’en 2014."

8% De la population de Kharkiv Seuls 8% des habitants de Kharkiv seraient partisans de l’adhésion de l’Ukraine à l’Union eurasienne, un club d’anciennes républiques soviétiques destiné à contrebalancer l’attrait de l’Union européenne.

Les événements de l’époque n’en ont pas moins changé crucialement l’attitude des habitants de Kharkiv à l’égard de la Russie, estime Julia Bidenko. "Le nombre de personnes qui soutiennent la Russie et ses objectifs géopolitiques a été divisé par deux." Selon elle, les partisans de l’adhésion de l’Ukraine à l’Union eurasienne, un club d’anciennes républiques soviétiques destiné à contrebalancer l’attrait de l’Union européenne, ne constituent plus que 8% de la population de Kharkiv. "Avant 2014, cette proportion était encore supérieure à 50% ."

Le risque de guerre

La question demeure: la guerre est-elle imminente? Oleg Sinayuk soupire: "Nous nous sommes faits à l’idée que la Russie est capable de tout." Il ne pense pas pour autant que Moscou se risquera à annexer militairement l’Ukraine. "Une telle offensive armée ne ferait que détruire les infrastructures. La Russie veut plutôt arriver au même résultat par son pouvoir d’influence. Et on en voit déjà les effets: elle tente de provoquer une tension maximale en Ukraine pour que ses habitants en arrivent à se débarrasser eux-mêmes de leur gouvernement."

"La situation est très périlleuse, mais personne ne s’attend à une guerre" Anatoli Nabozjenko Horticulteur ukrainien