Obama annonce la sortie de son livre "A Promised Land"

Le premier volume des mémoires de Barack Obama sera disponible le 17 novembre, soit deux semaines après l'élection présidentielle qui départagera Joe Biden et Donald Trump . Le livre de 768 pages retrace le parcours du premier président afro-américain de l'histoire des Etats-Unis, de sa campagne électorale, de ses défis personnels, ainsi que de son premier mandat, avec ses hauts et ses bas, ses réussites et ses échecs.

Barack Obama dit avoir voulu livrer un récit honnête ainsi qu'une réflexion sur les "moyens d'apaiser les divisions et de faire en sorte que la démocratie fonctionne pour tout le monde". "J'ai passé ces dernières années à réfléchir à ma présidence, j'ai essayé de rendre compte honnêtement de ma campagne et de mon passage à la Maison-Blanche: les évènements-clés et les personnes qui l'ont façonnée, mon avis sur ce que j'ai bien fait et les erreurs que j'ai commises ainsi que les forces politiques, économiques et culturelles que mon équipe et moi avons dû affronter et avec lesquelles, en tant que nation, nous sommes toujours aux prises", a-t-il déclaré dans un communiqué.