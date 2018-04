Paris et Washington mettent en cause la Russie dans l'attaque chimique présumée en Syrie

Lors d'un conseil de sécurité de l'ONU qui s'est tenu en urgence ce lundi soir, Paris et Washington ont mis en cause la Russie dans l'attaque chimique présumée en Syrie. La Russie a réagi en indiquant qu'il n'y avait pas eu d'attaque chimique et qu'une intervention militaire des Etats-Unis entraînerait de graves conséquences.

La France et les Etats-Unis ont mis en cause la Russie devant le Conseil de sécurité de l'ONU ce lundi, dans les attaques chimiques présumées commises à Douma en Syrie, jugeant que ce pays n'avait pu ignorer les bombardements aériens du régime Assad.

"L'appui militaire russe et iranien est présent sur le terrain et à tous les échelons de l'appareil de guerre syrien, et aucun avion syrien ne décolle sans que l'allié russe en soit informé", a relevé l'ambassadeur français à l'ONU François Delattre. "Ces attaques (du 7 avril) sont intervenues donc soit avec l'accord tacite ou explicite de la Russie, soit malgré elle et en dépit de sa présence militaire. Je ne sais laquelle de ces deux dérives est la plus alarmante pour notre sécurité collective", a-t-il ajouté.

"Il n'existe aucun doute sur les auteurs de cette nouvelle attaque." François Delattre Ambassadeur français à l'ONU

"Il n'existe aucun doute sur les auteurs de cette nouvelle attaque", avait souligné auparavant François Delattre en évoquant implicitement le régime syrien. Le diplomate français a précisé que "le 7 avril, au moment où avait lieu une seconde attaque chimique sur Douma, des avions russes participaient également à des opérations aériennes en région de Damas".

Lors de son allocution devant le Conseil de sécurité, son homologue américaine, Nikki Haley, s'en est aussi prise à la Russie et à l'Iran. "La Russie et l'Iran ont des conseillers militaires dans les bases aériennes du régime d'Assad et dans les centres d'opérations", a souligné l'ambassadrice américaine. "Des responsables russes sont sur le terrain en aidant directement les campagnes (de siège) du régime, et des forces iraniennes font souvent le sale boulot", a-t-elle ajouté. "Quand le régime militaire syrien pilonne des civils, il le fait avec l'aide de la Russie", a insisté Nikki Haley.

La Russie a démenti le recours à des armes chimiques samedi par le régime syrien à Douma. Des experts russes se sont rendus sur le terrain, ont fait des prélèvements et n'ont trouvé aucune trace d'armes chimiques, a assuré lundi devant le Conseil de sécurité l'ambassadeur russe à l'ONU, Vassily Nebenzia.

"De graves répercussions"

Moscou a également averti les Etats-Unis qu'une frappe militaire en Syrie en représailles au bombardement chimique qui aurait eu lieu à Douma pourrait avoir de "graves répercussions".

"Par les canaux appropriés, nous avons déjà informé les Etats-Unis qu'un recours à la force sous un prétexte mensonger en Syrie, où les troupes russes ont été déployées à la demande du gouvernement légitime, pourrait entraîner de graves répercussions", a indiqué Vassily Nebenzia.