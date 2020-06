Pas de levée de quarantaine pour les passagers belges au Royaume-Uni

Le Premier ministre britannique a confirmé ce mardi devant le Parlement que les restaurants, pubs, cinémas et musées pourront rouvrir à partir du 4 juillet. Les compagnies aériennes devront attendre encore quelques jours avant de savoir dans quelle mesure la quarantaine appliquée aux passagers arrivant au Royaume-Uni ou revenant de l'étranger sera levée. Depuis le 8 juin, les passagers arrivant par train, avion ou bateau doivent remplir un formulaire pour indiquer le lieu dans lequel ils s'isoleront pendant quatorze jours. Seuls quelques professions et cas de force majeure permettent d'échapper à cette obligation.

La quarantaine est censée être révisée toutes les trois semaines. Johnson a indiqué que des "ponts aériens" seraient négociés pays par pays, ce qui signifie que le retour à la normale ne sera pas encore possible avant quelques semaines. Le principe des "corridors" est leur caractère limitatif. Seule une douzaine de pays devraient en bénéficier. "Notre politique de ponts aériens sera basée sur la santé publique", a assuré Boris Johnson. Mais la priorité devrait bien être donnée aux pays accueillant le plus de touristes, comme la France, l'Espagne, le Portugal, voire plus au sud, le Maroc, la Grèce et la Tunisie. La pression des compagnies aériennes britanniques est intense depuis quelques semaines. British Airways, EasyJet et Ryanair ont même saisi la Haute Cour de justice, qui rendra son avis dans le courant du mois de juillet.