Peter Handke reçoit le prix Nobel de littérature 2019

Le prix Nobel de littérature a été attribué à la Polonaise Olga Tokarczuk pour l'édition 2018, reportée d'un an après un scandale d'agression sexuelle, et à l'Autrichien Peter Handke pour 2019.

Le prix Nobel de littérature 2019 a été attribué à l'Autrichien Peter Handke pour son "oeuvre influente qui a exploré avec ingéniosité linguistique la périphérie et la spécificité de l'expérience humaine", indique l'Académie royale suédoise. Peter Handke, 76 ans, s'attache dans ses oeuvres, romans et pièces de théâtre, à dépeindre l'angoisse et l'incommunicabilité dans la société contemporaine. Sa plume avant-gardiste est influencée par Franz Kafka, Samuel Beckett et William Faulkner. On lui doit aussi les scénarios de plusieurs films de Wim Wenders, dont les "Ailes du désir" (1987).