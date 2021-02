Plus de 5.000 interpellations en Russie lors des manifestations pro-Navalny

Plus de 5.000 personnes ont été interpellées hier en Russie, lors des manifestations pro-Navalny. 'Un record dans l'histoire de la Russie moderne', s'étonne l'organisation OVD-info.

Hier à Moscou , manifestants et policiers se sont débattus lors des protestations organisées pour exiger la libération du leader de l'opposition russe, Alexeï Navalny.

Plus de 5.000 arrestations

La journée d'hier a été rythmée par plus de 5.000 interpellations . Malgré la neige, des milliers de manifestants se sont rassemblés au cœur de la capitale, demandant une fois de plus la libération d'Alexeï Navalny , qui est la cible de multiples procédures judiciaires .

"Nous exhortons la Russie à libérer les personnes détenues, à respecter ses engagements internationaux et à protéger la liberté de la presse."

"L'usage disproportionné de la force"

D'après l'organisation OVD-Info, spécialisée dans le suivi des manifestations, pas moins de 5.289 personnes ont été interpellées dans 88 villes , principalement à Moscou (1.712) et Saint-Pétersbourg (1.164). Un chiffre record "dans l'histoire de la Russie moderne" , note-t-elle.

Samedi dernier, plus de 4.000 personnes avaient déjà été arrêtées. La femme d'Alexeï Navalny, Ioulia Navalnaïa, avait aussi été interpellée par la police avant d'être relâchée quelques heures plus tard. La plupart des proches alliés de l'opposant ont également été assignés à résidence par la justice russe.

Ces arrestations ont été condamnées par les États-Unis, l'Union européenne et le Canada . Anthony Bliken , le secrétaire d'État américain, a déploré les"tactiques brutales" employées par la police contre des "manifestants pacifiques".

Le chef de la diplomatie de l'UE, Josep Borrell , a quant à lui "déploré les interpellations massives" et " l'usage disproportionné de la force " contre les manifestants et les journalistes. " Les gens doivent avoir la possibilité d'exercer le droit de manifester sans crainte de répressions ", a-t-il déclaré sur Twitter.

Marc Garneau, le chef de la diplomatie canadienne, a lui aussi réagi : "Nous exhortons la Russie à libérer les personnes détenues, à respecter ses engagements internationaux et à protéger la liberté de la presse", pouvait-on lire sur Twitter.

Opulence et fonds clandestins

Derrière cette vidéo se cache la plus grande enquête anti-corruption menée à ce jour par l'opposant. Son équipe ayant décidé de contre-attaquer en vue du procès, qui se tiendra bientôt contre le leader de l'opposition russe.

Dans la vidéo, des images qui font la lumière sur "le plus grand secret de Poutine": un palais qui surplombe la mer Noire, dont la construction aurait coûté plus de 100 milliards de roubles (1,13 milliard d'euros). En deux jours seulement, la vidéo a été visionnée plus de 40 millions de fois sur YouTube.