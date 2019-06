Pour l'égalité des sexes, il faudra encore attendre

Equal Measures 2030 a noté 129 pays en matière d'égalité hommes-femmes grâce à un nouvel "indice des genres" s'inspirant des Objectifs de développement durable définis par l'ONU pour compiler une cinquantaine d'indicateurs comme la santé, la violence fondée sur le sexe et les changements climatiques.

Nous ne tenons pas les promesses d'égalité entre les sexes faites dans les Objectifs de développement durable pour des milliards de filles et de femmes.

→ Les pays les plus égalitaires

En moyenne, ces pays obtiennent 65,7 sur 100, soit une note "faible", selon l'étude de l'organisation. "Aucun pays n'atteint un score global 'excellent' de 90 ou plus, mais le Danemark (à 89,3), qui est au sommet de l'indice, en est proche", a expliqué l'ONG.

Les pays les plus égalitaires sont donc le Danemark, la Finlande, la Suède, la Norvège, et les Pays-Bas. La Belgique, classée 15e (83,3/100), a encore une marge de progression, comme la manière dont le pays soutient les groupes moins aisés, ou sa politique climatique - la réduction des risques de catastrophes en particulier. La Belgique peut mieux faire également dans les infrastructures - la satisfaction des femmes à l'égard de la qualité des routes notamment - et le nombre de femmes à des postes scientifiques ou dans la recherche numérique.