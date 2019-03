Pourquoi le sommet de Hanoï a capoté

L'annulation des sanctions, le périmètre d'un gros complexe nucléaire et le terme de "dénucléarisation": voilà les trois pierres d'achoppement entre Kim Jong-un et Donald Trump. Au lendemain de l'échec du sommet de Hanoï, la Corée du Sud va maintenant coopérer avec les Etats-Unis et la Corée du Nord pour les aider à sortir de l'impasse...

Le deuxième sommet en huit mois entre le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, mercredi et jeudi dans la capitale vietnamienne, s'était conclu prématurément et sans accord. Pourquoi? Que s'est-il passé?

Vue en plein écran ©REUTERS

→ Les explications des Américains. Donald Trump a demandé à Kim Jong-un de "tout" mettre sur la table à Hanoï, mais selon un haut responsable du département d'Etat américain, les Nord-Coréens avaient réclamé "plusieurs milliards de dollars sous forme d'allègement des sanctions" économiques imposées à Pyongyang du fait de ses programmes nucléaire et balistique interdits. Mais les Coréens "ne voulaient pas imposer un gel total à leurs programmes d'armes de destruction massive". Lever les sanctions "nous aurait de facto placé dans la situation de subventionner le développement en cours des armes de destruction massive en Corée du Nord", selon la source américaine. "Les armes elles-mêmes doivent être sur la table". "Dans ses discussions, le président a mis au défi les Nord-Coréens de voir plus grand. Le président a encouragé le président Kim à tout miser. Et nous étions aussi prêts à tout miser", a ajouté le responsable.

Vue en plein écran ©EPA

→ Les explications des Nord-Coréens. Le ministre nord-coréen des Affaires étrangères Ri Yong Ho a convoqué, fait rarissime, des journalistes représentant une poignée de pays pour une conférence de presse nocturne dans la capitale vietnamienne afin de livrer la version de Pyongyang, à savoir que le Nord n'avait demandé qu'une levée partielle des sanctions. Pyongyang a fait une "proposition réaliste" en échange de fermer "de manière permanente et de démanteler complètement toutes ses infrastructures de production nucléaire dans la zone de Yongbyon en présence d'experts américains", selon le ministre.

Mais... la définition même du périmètre de Yongbyon, un énorme complexe qui contient "plus de 300 infrastructures différentes", a posé problème, selon le responsable américain. "Ce que les Nord-Coréens nous ont proposé c'est de fermer une partie du complexe de Yongbyon".

Qu'est-ce que la dénucléarisation? L'autre sujet de contentieux a une nouvelle fois été la signification du terme de "dénucléarisation". Washington veut voir le Nord renoncer complètement à son arsenal nucléaire, mais pour Pyongyang la "dénucléarisation" s'entend plus largement.

→ Et maintenant, quelle issue?

La Corée du Sud va coopérer avec les Etats-Unis et la Corée du Nord pour les aider à sortir de l'impasse dans laquelle se trouvent leurs discussions sur la dénucléarisation et à parvenir à un accord, a assuré ce vendredi le président sud-coréen Moon Jae-in.