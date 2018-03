Pourquoi vous devez vous enregistrer sur Travellers Online

Le Ministère des Affaires Etrangères enjoint les Belges à signaler leurs déplacements transfrontaliers via le site Travellers Online. L'enregistrement requiert les données concernant la durée et le lieu de séjour à l'étranger ainsi que les coordonnées des voyageurs. Les contacts de proches sont également requis pour pouvoir les informer en cas de nécessité. Toutes les données sont strictement confidentielles et seront supprimées du système deux semaines après la date de fin de séjour.