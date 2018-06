"Poutine a fait du Mondial son occupation personnelle"

Qu’est-ce que le Kremlin pourrait en tirer comme bénéfice? À l’échelle nationale, Poutine devient LE président qui a fait du rêve russe du Mondial une réalité. En bons organisateurs de l’événement qui fera date dans l’histoire du pays, lui et son équipe marqueront des points. Au niveau international, la Coupe du monde pourra redorer l’image de la Russie et adoucir celle de son président.

Quel est le rôle de Vladimir Poutine dans cette Coupe du monde? En règle générale, les préparatifs de la Coupe du monde relèvent des instances sportives des pays hôtes, à savoir le comité d’organisation local de la Fifa et le ministère des Sports. Or, ce n’est pas notre cas: visiblement, Poutine s’est beaucoup investi dans l’affaire, au point d’en faire une occupation personnelle. La Russie est un pays particulier: il faut une forte volonté provenant des hautes sphères du pouvoir pour avancer ou changer les choses.

Quand et comment la Russie s’est-elle intéressée au football?

Le football a été introduit dans l’Empire russe par des marins et des commerçants britanniques dans la seconde moitié du 19e siècle. Il a fallu attendre 1897, sous le tsar Nicolas II, pour que le premier match entre deux équipes russes – composée essentiellement d’Anglais – voie le jour à Saint-Pétersbourg. En 1912, la Russie s’est affiliée à la Fifa et l’équipe nationale de football a participé pour la première fois aux JO de Stockholm. Le premier championnat des clubs a eu lieu en 1936 sous l’URSS, où le régime prônait les bienfaits de la fizkultura (culture physique, NDLR) pour la création de l’homo sovieticus sain et endurant. Mais c’est surtout après la Grande Guerre patriotique (la Seconde Guerre mondiale, NDLR) que l’enthousiasme envers le ballon rond a connu un essor.