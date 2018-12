Poutine fustige la "russophobie" occidentale

Un complot occidental pour "freiner la Russie"

Pendant trois heures et quarante-trois minutes, Vladimir Poutine s’est penché sur des sujets nationaux et internationaux. De la réforme russe des retraites aux accusations d’espionnage à l’encontre de Moscou, en passant par les tensions russo-ukrainiennes au large de la Crimée et le mouvement des gilets jaunes en France, le Président n’a pas perdu une seconde pour prôner la théorie du complot occidental visant à " freiner la montée en puissance " de la Russie. Il a également défendu sa politique " inévitable " vu la situation réelle du pays.

Interrogé sur le récent bras de fer russo-ukrainien dans le détroit de Kertch – ce qui avait débouché en novembre sur la capture de trois navires militaires ukrainiens et leur équipage par la Russie et l’instauration de la loi martiale en Ukraine – Poutine n’a pas mâché ses mots. "Porochenko a voulu faire remonter sa cote de popularité avant la présidentielle (les Ukrainiens éliront leur prochain Président en mars 2019, NDLR), quitte à nuire aux intérêts du pays. C’est un moyen malsain", a-t-il déclaré. Et d’ajouter: "La Russie a toute légitimité de défendre son territoire comme bon lui semble". Le Président russe a invoqué le fait que l’annexion de la Crimée était bel et bien issue d’un référendum.