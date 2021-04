Poutine lance un avertissement à l'Occident

"J’espère que personne n’aura l’idée de franchir une ligne rouge avec la Russie", a menacé Vladimir Poutine. Il a ensuite dénoncé "la pratique illégale" des sanctions contre son pays . Les États-Unis et l'UE ont pris des sanctions contre la Russie suite à l'empoisonnement de Navalny, en plus de celles frappant son économie depuis l'annexion de la Crimée et la guerre menée par des troupes pro-russes à l'est de l'Ukraine.

"Nous voulons de bonnes relations et ne voulons vraiment pas couper les ponts", a-t-il ajouté. "Mais si quelqu'un confond nos bonnes intentions avec de l'indifférence ou de la faiblesse et a l'intention de saccager ou même de faire sauter ces ponts, il doit savoir que la réponse de la Russie sera asymétrique, rapide et dure." Ces derniers jours, la Russie a massé plus de 100.000 hommes à la frontière ukrainienne, un déploiement dénoncé par l'UE et les États-Unis.